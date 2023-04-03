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НовостиОбщество3 апреля 2023 10:49

Трое орловских участников СВО удостоились государственных наград

Указ о награждении подписал президент России
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба администрации Орловской области

Фото: пресс-служба администрации Орловской области

Трое орловских участников СВО удостоились государственных наград. Указ о награждении подписал президент России.

Торжественная церемония вручения государственных наград участникам специальной военной операции состоялась в администрации Орла.

Один из военнослужащих – Шмаков Алексей награжден орденом Мужества посмертно. Большую часть своей жизнь он посвятил военному делу, вследствие чего добровольно пошел служить в третий армейский корпус.

Государственных наград также удостоились Иван Быков – его представили к ордену Мужества и Григорий Ларин – молодой человек награжден медалью Жукова.

– В зоне проведения спецоперации, невзирая на опасные и тяжелые условия, вы смогли с достоинством исполнить поставленные боевые задачи и сегодня получаете государственные награды – орден Мужества и медаль Жукова. Ваша семья и каждый житель Орла гордится вами и восхищается вашей стойкостью! – обратился к военнослужащим мэр Орла Юрий Парахин.