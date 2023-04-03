В Орловской области на срочную службу призовут около тысячи человек

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области на службу в армии призовут около тысячи человек. Новобранцы будут служить в основном в пределах Западного военного округа.

Об этом рассказал начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области Сергей Романов. По его словам, никого из призывников не направят в зону СВО, ЛДНР, а также в Запорожскую и Херсонскую области.

«В эту призывную кампанию наши ребята будут служить в основном в пределах Западного военного округа. Молоды люди направляются во все виды и рода Вооруженных сил, в том числе в Президентский полк, научные и спортивные роты», - отметил Сергей Романов.

В Орловской области все новобранцы получают футляры с вещами первой необходимости. Кроме того, им предоставляются электронные карты призывника. В них отображаются все биометрические и биографические данные владельца, банковские карточки, куда будет перечисляться денежное довольствие в период службы.

Отметим, что весенний призыв в России начался 1 апреля и закончится 15 июля. На военную службу в армию призовут граждан от 18 до 27 лет.