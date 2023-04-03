Фото: управление Росгвардии по Орловской области

В Орле буйный покупатель набросился на продавца в гипермаркете. Дебошира усмирили росгвардейцы.

Конфликт посетителя с персоналом гипермаркета произошел в Советском районе. Там 36-летний уроженец Ливен нарушал общественный порядок, нецензурно выражался, оскорблял других покупателей и продавцов. Успокаиваться и покидать торговый зал он не собирался, а просьбы окружающих игнорировал. Вместо этого, буйный орловец набросился с кулаками на одного из продавцов. В гипермаркет прибыли силовики по сигналу тревожной кнопки. Дебошира задержали и передали в отдел полиции.

Как уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, разбирательство проведут сотрудники полиции. Они также рассмотрят вопрос о привлечении данного мужчины к ответственности.