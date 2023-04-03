Фото: соцсети Владимира Ивановского

В Орле начался набор сотрудников в строящуюся школу на Зеленина. Собеседования будут проходить в администрации Заводского района.

Принимать будущих сотрудников будет директор школы №53 Лариса Карасева на улице первой Посадской, 14, четвертом этаже, в кабинете 63 по средам с 14:00 до 17:00 и четвергам с 9:00 до 13:00. Кроме того, возможна предварительная консультация по телефону (4862) 73-52-91 в указанные часы приема.

В школу требуется педагогический коллектив и технический персонал.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, о приеме детей в школу №53 будет известно позднее.