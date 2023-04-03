Фото: Сергей Силаев

В Орловской области до конца апреля продлили режим повышенной готовности. Он связан с высокой заболеваемостью коронавирусом, гриппом и ОРВИ.

Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков.

Из документа следует, что срок реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введенного режима повышенной готовности, продлен до 30 апреля 2023 года включительно.

Региональному Департаменту здравоохранения в соответствии с решением регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса в Орловской области поручено принять действенные меры, направленные на увеличение объема исследований на наличие вируса SARS-CoV-2.