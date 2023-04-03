Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские пожарные спасли провалившуюся в яму собаку. Животное не могло самостоятельно выбраться и жалобно просило о помощи.

2 апреля с просьбой помочь животному в службу спасения обратилась жительница Мценска. Женщина заметила, что в глубокий подвал провалилась собака, которая не могла выбраться и жалобно просила о помощи. К месту вызова прибыли пожарные, с помощью лестницы они спустились в подвал и вытащили оттуда собаку. Женщина поблагодарила спасателей за отзывчивость и помощь животному.

Отметим, что для мценских пожарных это уже третий подобный выезд с начала года.

- За прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 56 раз - по 28 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой растительности, и на различные происшествия и помощь населению, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.