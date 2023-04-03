Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле в пожаре пострадала 93-летняя пенсионерка. Вместе с ней в больницу попал 59-летний мужчина.

Возгорание произошло первого апреля около шести утра в квартире дома на улице Приборостроительной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных из окон квартиры на пятом этаже шел густой дым. В помещении пожарными были обнаружены и спасены два человека – 93-летняя женщина и 59-летний мужчина. Бригадой скорой медицинской помощи они были госпитализированы в больницу. Помимо этого, из-за сильного задымления из соседних квартир были эвакуированы еще два человека. Очаг возгорания был обнаружен в одной из комнат.

В результате пожара в двухкомнатной квартире выгорела мебель и электрические приборы, а также огнем повреждена отделка потолка на площади 10 квадратных метров. Причину пожара устанавливают специалисты.