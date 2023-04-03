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НовостиОбщество3 апреля 2023 7:37

В Орле модернизируют теплофикационную установку на ТЭЦ

Работы завершатся в третьем квартале 2023 года
Елена Зябкина
Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орле модернизируют теплофикационную установку на ТЭЦ. Работы завершатся в третьем квартале 2023 года.

В рамках апгрейда теплофикационной установки специалисты уже смонтировали подмешивающие насосные агрегаты, приступив к их обвязке технологическими трубопроводами. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Помимо этого, продолжается сборка узлов регулирования температуры теплоносителя. Техническая модификация теплофикационной установки Орловской ТЭЦ позволит улучшить гидравлические параметры работы энергооборудования. Всего на проект потратят 139,5 миллионов рублей.

Специалисты ожидают от обновленной ТФУ значительного повышения эффективности работы станции. Ввод в эксплуатацию модифицированной установки позволит продолжить присоединение новых объектов инфраструктуры Орла к централизованной системе теплоснабжения.