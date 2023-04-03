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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 7:03

В Орле на Московской иномарка на «зебре» сбила молодую девушку и подростка

ДТП произошло вечером 2 апреля
Ирина КАБАНОВА
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле на Московской иномарка сбила молодую девушку и подростка на «зебре». ДТП произошло вечером 2 апреля.

По данным региональной Госавтоинспекции, 62-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц S430" ехал по улице Московской со стороны улицы Герцена в направлении улицы Орджаникидзе. В районе дома №44 автомобилист сбил 19-летнюю девушку и 13-летнюю девочку, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, отпущены.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых четыре человека получили телесные повреждения.