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В Орловской области на ремонт дорог в 2023 году направят почти два миллиарда рублей. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.

По словам главы региона, в этом году одним из ключевых направлений будет благоустройство общественных пространств. В центре внимания – ремонт автомобильных дорог местного значения. Это те участки, которым требуется оперативный и качественный ремонт.

– В 2023 году на эти цели будет направлено 1,9 миллиардов рублей, и это рекордно большая сумма за все предыдущие годы. Общая протяженность отремонтированных дорог составит около 200 километров, но эта цифра не окончательная – за счет экономии средств мы будем добавлять новые участки, – сообщил Андрей Клычков.

В частности, в Орле будут проведены дорожные работы на нескольких центральных улицах – Комсомольская, Городской, Пионерской, Салтыкова-Щедрина, Бурова, Раздольной, Космонавтов, на Карачевском и Московском шоссе.

В Орловском муниципальном округе ремонту подлежит ряд дорог в деревнях Образцово, Казначеево, Нижняя Лужна и Ольховец, а также улица Новая в поселке Зареченский.

Во Мценске отреставрируют дороги на улицах Карла Маркса, Лескова и в микрорайоне Солнечный. В Ливнах запланирован ремонт на девяти улицах, в том числе Железнодорожной, Гайдара и Капитана Филиппова.

Губернатор уточнил, что работы разного масштаба также запланированы во всех муниципальных районах Орловской области.