Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области создали комиссии для весеннего призыва. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков.

Весенний призыв на военную службу стартует а апреле и закончится в июле 2023 года. Призывную комиссию Орловской области возглавит глава региона.

При этом, Департаменту здравоохранения Орловской области в период проведения призыва граждан на военную службу поручено содействовать в организации амбулаторного или стационарного медицинского обследования граждан в учреждениях здравоохранения региона.

Кроме того, управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области должно будет обеспечить поддержание порядка в местах сбора и отправки призывников в войска, а также безопасность автотранспорта, доставляющего команды призывников из военных комиссариатов районов области на сборный пункт Орловской области.

В свою очередь, на сборном пункте Орловской области будут дежурить сотрудники органов внутренних дел. А сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения и патрульно-постовой службы организуют патрулирование маршрутов отправки призывников в войска.