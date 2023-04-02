Фото: Нина Соколова

На Орловщине появилась межведомственная комиссия по осмотру автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение подписал губернатор.

Комиссия была создана с целью обеспечения условий безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в регионе.

Рабочую группу возглавил заместитель руководителя Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Евгений Литвяков. В ее состав включены представители Департамента, КУ ОО «Орловский областной государственный заказчик», ГУП ОО «Дорожная служба», а также Госавтоинспекции МВД России.

В настоящее время комиссии поручено в срок до первого мая 2023 года осуществить осмотр автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области.

Кроме того, органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Орловской области рекомендовано создать соответствующие комиссии для проведения осмотра состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Орловской области.