Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области дал поручение привести в порядок основные дороги в Ново-Образцово. Сделать их планируют уже в этом году.

Реализация частного строительного проекта, состоящего из нескольких поселков Орловского муниципального округа – Ново-Образцово, Субурбия, Образцово Южное и Образцово Северное, началась более десяти лет назад – в 2011 году и предусматривала постройку жилых домов, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, широкую коммерческую застройку. Но после старта работ застройщики обанкротились. Вследствие этого, инженерные коммуникации, дороги, уличное освещение, водозаборный узел остались недостроенными.

В 2021 году эти объекты, а также все дороги перешли на баланс муниципалитета. По словам главы области, сейчас администрацией округа налажено водоснабжение, установлена и запущена станция очистки воды, обустроена детская площадка. Однако жителей продолжает волновать главная проблема – отсутствие качественных дорог.

Накануне на жалобы орловцев отреагировал губернатор и лично посетил поселок Ново-Образцово и выслушал жалобы местных жителей.

– Я дал поручение Департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области определить средства экономии, которые можно направить на эти цели уже в этом году, привести в порядок основные дороги. Вижу, что жители готовы к самоорганизации, готовы участвовать в процессе и приемке работ, это очень важно, – поделился Андрей Клычков в соцсетях.