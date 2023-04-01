Фото: автомобиль скорой помощи Фото: Елена Зябкина

В Орловской области водителям скорой помощи повысят зарплату. Сделать это предлагается за счет средств экономии.

Такую информацию во время прямого эфира в соцсетях 31 марта сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По словам главы региона, власти несколько недель искали источники для повышения зарплат водителям на станции скорой помощи. И теперь источники найдены – это средства за счет экономии. Он дал поручение Департаменту здравоохранения области, чтобы это повышение было пересчитано с января 2023 года.

– В этой непростой ситуации будем смотреть, какие еще источники финансирования можно изыскивать. Сейчас проходят многие конкурсные процедуры и появляются дополнительные лимиты, – отметил Андрей Клычков.