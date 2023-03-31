Аналитики Домклик: Известны регионы регионы-лидеры по цифровизации сделок с недвижимостью

Чтобы выявить лидеров цифровизации жилищного кредитования в России, аналитики сервиса Домклик от Сбера изучили, как за последние три года изменилась доля онлайн-заявок на ипотеку и электронной регистрации сделок с недвижимостью.

Рейтинг по доле онлайн-заявок

По данным на февраль 2023 года, рейтинг субъектов РФ по доле онлайн-заявок на ипотеку возглавляет Чеченская Республика (69,6%). Далее идут три дальневосточных региона — Магаданская область и Чукотский автономный округ (по 63,5%), Забайкальский край (63,4%). Замыкает топ-5 Томская область (59%), Сибирский федеральный округ. В Москве и Санкт-Петербурге доля онлайн-заявок на ипотеку существенно ниже — 47,9 и 37,5% соответственно. В среднем по стране она составляет 40,3%. В большинстве перечисленных регионов, за исключением Чеченской Республики и Томской области, процент онлайн-заявок выше в сегменте вторичного жилья.

Характерно, что высокая доля цифровых сделок зафиксирована в отдалённых регионах страны — Магаданской области, Чукотском автономном округе и Республике Коми. Там она значительно выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Также наблюдается стремительная цифровизация Северо-Кавказского федерального округа, особенно в Чеченской Республике и Карачаево-Черкесской Республике.

За три года, с февраля 2020-го по февраль 2023-го, доля онлайн-заявок на ипотеку больше всего выросла в Чеченской Республике — на 52,1 процентных пункта. В первую пятёрку входят Забайкальский край (26,4 п. п.), Тамбовская (22,4 п. п.), Томская (19,7 п. п.) и Орловская области (19,5 п. п.). Показатели Москвы и Санкт-Петербурга почти не изменились: +2 и 2,3 п. п. соответственно.

Статистика свидетельствует, что за прошедшие три года онлайн-заявки на ипотеку стали намного чаще подаваться на вторичном рынке недвижимости. Так, в Чеченской Республике этот показатель превысил 55%. Лишь в Тамбовской и Орловской областях наибольшая доля электронных заявок пришлась на новостройки.

Рейтинг по доле электронной регистрации

Электронная регистрация сделок с недвижимостью начала стремительно развиваться с ноября 2016 года, когда Сбербанк первым запустил сервис электронной регистрации сделок с ипотекой совместно с Росреестром. Сейчас участники сделки могут пройти регистрацию полностью онлайн, не посещая МФЦ или нотариуса. Сегодня в электронном виде регистрируется 83,8% сделок по ипотеке. В 2022 году через Домклик зарегистрировано 650 тыс. сделок с электронной регистрацией ипотеки и 132 тыс. сделок за собственные средства.

Максимальные показатели продемонстрировали северокавказские и дальневосточные регионы страны — Чеченская Республика (99%), Амурская область (93,3%), Карачаево-Черкесская Республика (92,8%), Магаданская область и Чукотский автономный округ (92,7%). В Москве — 88,1%, а в Санкт-Петербурге — 84%.

В регионах-лидерах (за исключением Амурской области) существенный процент электронных регистраций зафиксирован на вторичном рынке недвижимости, а вот Москва и Санкт-Петербург продемонстрировали более высокий процент онлайн-заявок на рынке первичного жилья (91,7 и 90,4% соответственно).

За три года наибольший прирост доли ипотечных сделок, зарегистрированных в электронном виде, наблюдается в Чеченской Республике (77,7 процентных пункта). За ней следуют субъекты Северо-Западного федерального округа — Республика Коми (61,9 п. п.), Мурманская область (60,2 п. п.), Калининградская область (59,7 п. п.) и Новгородская область (58,6 п. п.). Москва приросла на 38 п. п., Санкт-Петербург — на 52,4 п. п.

С 2020-го по 2023 годы прирост доли ипотеки с электронной регистрацией сделки как в регионах-лидерах, так и в Москве и Санкт-Петербурге отмечался в основном на вторичном рынке недвижимости (кроме Калининградской области).