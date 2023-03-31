Фото: Нина Соколова

Житель Орловской области стащил деньги с карты знакомого и оформил на него три кредита. Так молодой человек потратил более 230 тысяч.

20-летний житель Орловщины решился на авантюру, когда знакомый был в гостях у его родственников. Молодой человек воспользовался сотовым телефоном мужчины и получил доступ к мобильному банку. За несколько дней он успел перевести на разные счета сбережения знакомого, а также взял три кредита. В общей сложности он заполучил более 230 тысяч рублей, которые потратил. Владелец карты обратился в Железнодорожный отдел полиции сразу же, как обнаружил пропажу денег.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Молодой человек во всем сознался, а также собрался возмещать причиненный ущерб.

По информации пресс-службы региональнго УМВД, на период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.