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Орловская прокуратура помогла сироте получить положенное жилье. Ответственные лица не спешили предоставлять квартиру молодому человеку.

В прокуратуру обратился житель Покровского района. В малолетнем возрасте он остался без попечения родителей. Своего жилья у парня не было, поэтому его поставили на учет по обеспечению квартирой специализированного жилого фонда в 2013 году. Но получить квартиру вовремя молодой человек так и не смог. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании органа местного самоуправления предоставить благоустроенное жилье сироте. Суд требования прокурора удовлетворил.

- В настоящее время судебное решение исполнено, заявителю предоставлена благоустроенная квартира, жилищные права сироты восстановлены, - сообщили в прокуратуре Орловской области.