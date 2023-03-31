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Стало известно, как изменилась зарплата орловцев, работающих на предприятиях региона. Данные предоставил Орелстат.

По расчетам статистов, средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь 2023 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях составила 40929 рублей.

По сравнению с январем 2022 года зарплата увеличилась на 18,3%. Однако если сравнивать с декабрем прошлого года, она снизилась на 28,8%. При этом, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2023 года увеличилась по сравнению с январем 2022 года на 5,2%.

В оплате труда экономической деятельности сохраняется значительная разница. Например, в финансовой и страховой деятельности, в среднем, орловцы зарабатывают 51153 рубля, транспортировке и хранении – 48189, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 46315, государственном управлении – 43910, обрабатывающих производствах – 43680, обеспечении электроэнергией, газом и паром – 42680, оптовой и розничной торговле – 41033, образовании – 37307, в области здравоохранения и социальных услуг – 36275, строительстве – 35798.

Самую низкую зарплату в данной категории получают работники культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 32736 рублей.