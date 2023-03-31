Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области на водителя грузовика, спровоцировавшего ДТП с тремя пострадавшими, завели уголовное дело. Авария произошла 30 марта.

Уголовное дело возбудили в отношении водителя, допустившего ДТП. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ДТП произошло 30 марта в районе 341 километра автодороги М-2 Крым.

В результате ДТП пострадали трое человек. Мужчина-водитель легкового автомобиля, а также два пассажира.

– Следственным отделом ОМВД России «Орловский» возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля «SHACMAN» по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.