Фото: Отделение Орел ГУ Банка России по ЦФО

В Орле под открытым небом открылась выставка памятных монет. Она посвящена событиям Петровской эпохи.

Выставка Банка России «Петра творенья» развернулась прямо на улице перед ДК Железнодорожников. Фотопанно с изображением монет рассказывает о денежной и образовательной реформе, создании регулярной армии и флота, а также других событиях Петровской эпохи. Монеты, посвященные Петру I, Банк России выпускает на протяжении 30 лет.

- Всего выпущено около 50 различных монет. Например, 100-рублевая монета, выпущенная в апреле прошлого года, с изображением памятника Петру в Санкт-Петербурге посвящена 350-летию со дня рождения реформатора. Выполнена она из серебра и весит целый килограмм, а ее диаметр составляет десять сантиметров, - отметили в орловском отделении Банка России.

На фотополотнах красуются увеличенные изображения монет. Посетители смогут детально рассмотреть их и узнать подробное описание: вес, металл, из которого они изготовлены, номинальная стоимость. Также на панно представлены истории, которые вдохновляли художников-медальеров.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка ждет посетителей до 2 апреля.

ДК Железнодорожников

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