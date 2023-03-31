Фото: Иверский храм Орла

Прихожане орловских храмов купили холодильник для семьи участника СВО. Об этом сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Накануне епархиальный волонтерский центр помощи семьям мобилизованных и добровольцев, работающий при Иверском храме Орла, узнал, что в семье участника СВО вышел из строя холодильник. Было решено приобрести для семьи новую технику.

Средства на покупку холодильника собирали прихожане орловских храмов. 30 марта электротехнику доставили в семью бойца СВО.

Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии также напомнил, что присоединиться к епархиальной помощи семьям мобилизованных и добровольцев может каждый.