В Орле в 2023 году откроют ярмарку на улице Гагарина

Фото: схема размещения ярмарки на улице Гагарина в Орле

В Орле на улице Гагарина откроют ярмарку в 2023 году. Соответствующее постановление подписал мэр Орла Юрий Парахин.

Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии Орла, площадка для торговли развернется на улице Гагарина, 8. Работать ярмарка будет ежедневно с 7 утра до 6 вечера. В это время орловцы смогут приобрести различные продукты, спорттовары, парфюмерию, косметику, печатную продукцию, товары для животных, а также семена и садовый инвентарь.

Планируется, что на ярмарке будет представлена продукция региональных товаропроизводителей. Точная дата открытия торговой площадки пока неизвестна. Ее озвучат после окончания конкурса по определению администратора.