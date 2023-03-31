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В Орловской области водителей призвали снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах. Рекомендация связана с ухудшением погодных условий в регионе.

По прогнозу орловского гидрометцентра, с 21 часа 30 марта до 21 часа 31 марта 2023 года в регионе облачно, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем местами небольшие дожди. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4, +1°, днем 5-10° тепла. А ночью 1 апреля на территории области местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем небольшие дожди. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2, +3°, днем 6-11° тепла.

В региональной Госавтоинспеции напомнили, что причинами ДТП в неблагоприятные погодные условия становятся: выбор скорости, несоответствующей дорожным и метеорологическим условиям, а также несоблюдение дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.

Пешеходам посоветовали быть предельно осторожными при переходе проезжей части и на остановках общественного транспорта и рекомендовали не перебегать дорогу, провоцируя резкое торможение.

- Находясь вблизи проезжей части, стоит воздержаться от разговоров по телефону и использования звукоподавляющих элементов, наушников и иной гарнитуры, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.