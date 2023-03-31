Фото: Сергей Лежнев

Орловская область отправит автомобиль в зону СВО. О новом сборе гуманитарной помощи рассказал советник губернатора Сергей Лежнев.

По словам советника губернатора из списка нужных вещей, техники и оборудования уже удалось купить автомобиль «Нива Шевроле» 4x4.

Кроме того, солдатам требуется пять коллиматорных прицелов. Также необходимы форма, тактические ботинки и перчатки, кроссовки, балаклавы, нательное белье, дождевые плащи, сапоги. В списке потребностей – газовые баллоны, фонари, лопаты и топоры, продуктовые наборы и многое другое.

– Наши Победы – еще впереди! Для этого нужна общенародная поддержка. Можно принести необходимые вещи в администрацию Свердловского района. Друзья! Давайте поможем нашим бойцам!, – написал в соцсетях Сергей Лежнев.