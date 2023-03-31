В Орловской области декана аграрного университета задержали за взятки

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В Орловской области декан факультета агробизнеса и экологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» подозревается в совершении восьми эпизодов взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

Предварительно установлено, что с октября 2019 по декабрь 2020 года подозреваемый, используя свое служебное положение, просил преподавателей ВУЗа выставить хорошие оценки пятерым студентам по зачетам, экзаменам и курсовым работам без фактической проверки знаний обучающихся. За это мужчина получил от студентов в виде взятки свыше 180 000 рублей.

- В настоящее время в отношении подозреваемый задержан следователем, в отношении него выполняется комплекс следственных и процессуальных действий. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.

В отношении декана возбуждены восемь уголовных дел за получение взятки, которые соединены в одном производстве. Уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области.