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Всероссийская ярмарка вакансий на Орловщине состоится в апреле. Она пройдет в два этапа.

Региональный этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 14 – 15 апреля. об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Мероприятие будет проходить в библиотеке имени Бунина. Начало ярмарки – в 11:00.

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в июне. Ознакомиться с лучшими представленными на ярмарку предложениями работодателей со всех регионов соискатели смогут на отдельной странице портала «Работа России».

К проведению ярмарки организаторы привлекут экспертов, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства.