Фото: пресс-служба мэрии Орла

Внешний вид Красного моста в Орле станет гибридом дореволюционного времени и 1950 года. Историческую уникальность переправы сохранят с помощью обнаруженных в ходе реконструкции старинных элементов.

О новом архитектурном облике Красного моста рассказал заместитель начальника управления градостроительства администрации Орла Алексей Сергеечев. По его словам, выявленные опоры, своды, продольные стенки, а также три лестницы, возведенные в 1880 году, будут расчищены и законсервированы. Также вместе с подлинными ступенями и фрагментом ограждения сохранится лестница на южном фасаде левобережной части.

- Новые ограждения Красного моста — это версия 1949-1950 годов, только без декоративных накладных элементов, поскольку архивные фотографии и открытки не позволяют четко рассмотреть рисунок. Секции будут выполнены из чугуна. Вес одной — свыше 100 кг. Для сравнения, старая секция весила около 250 кг, - отметил Сергеечев.

Кроме того, на объекте установят дополнительные опоры консольной части, чтобы обеспечить несущие нагрузки рамных пролетных строений.