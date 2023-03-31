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НовостиПроисшествия31 марта 2023 7:32

В Орловской области сгорели два дома

Причины пожаров устанавливают специалисты
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорели два дома. Причины пожаров устанавливают специалисты.

Нежилой дом в селе Ильинское Хотынецкого района загорелся 30 марта около восьми утра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

По оценкам пожарных, существовала угроза распространения огня на соседние строения. В результате пожара нежилой дом выгорел изнутри на площади 60 квадратных метров, кровля полностью сгорела. А у рядом стоящей хозпостройки обуглилась стена. Пострадавших в помещении обнаружено не было.

В три часа дня пожар случился в дачном доме на улице Михалицына города Орла. В результате здание выгорело изнутри на площади 42 квадратных метров, а кроме того, сгорела кровля. Отмечается, что при пожаре никто из людей не пострадал.

Всего в Орловской области за прошедшие сутки произошло шесть пожаров.