Фото: УМВД России по Орловской области

В Орловской области три человека пострадали в ДТП с грузовиком. Авария произошла 30 марта на границе Мценского района и Орловского муниципального округа.

Предварительно установлено, что 45-летний водитель автомобиля «SHACMAN», следовал по автодороге М-2 Крым. В районе 341 километра трассы автомобилист выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Веста».

По информации пресс-службы УМВД региона, в результате ДТП пострадали трое человек. Водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры – мужчина и женщина, госпитализированы.

- На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - рассказали в пресс-службе ведомства.