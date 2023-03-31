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На лекарственное обеспечение орловцев в 2022 году было выделено более 1,1 миллиарда рублей. Об этом рассказал заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Чиновник помимо этого отметил, что в прошлом году около 900 миллионов рублей составило финансирование в рамках переселения людей из ветхого и аварийного жилья, более 400 миллионов рублей направлено на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целом, по словам Вадима Тарасова, областной бюджет пополнился 52 миллиардами рублей, с приростом 12,3 % и более тремя миллиардами рублей по налоговым и неналоговым доходам.

Напомним, что расходы Орловской области в 2022 году превысили доходы более чем на 500 миллионов рублей и составили 52,7 миллиардов рублей с приростом на 7,7 миллиардов.