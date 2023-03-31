Орловчанка предстанет перед судом за убийство собутыльника

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства 47-летнего жителя города Мценска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

В убийстве мужчины обвиняется 47-летняя жительница Мценска, которая в ходе следствия полностью признала вину в совершенном преступлении. Установлено, что 18 января 2023 года они вместе с потерпевшим выписали в его квартире. В ходе словесного конфликта женщина ударила мужчину ножом. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. В настоящее время предварительное следствие завершено, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.