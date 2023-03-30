Фото: Елена Зябкина

В Орловской области на ремонт дорог и мостов в 2023 году направят более 2,4 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году отремонтируют 19 объектов протяженностью 36,1 километров.

Это 11 участков региональных и межмуниципальных дорог протяженностью 26,7 километров. Отремонтируют три участка автомобильных дорог в городе Орле протяженностью 4,7 километров. Кроме того, будет выполнен ремонт пять участков автомобильных дорог в Орловском муниципальном округе протяженностью 5,7 километров.

Из 11 региональных автомобильных дорог по девяти заключены контракты. Работы на объектах стартуют в ближайшее время. Отмечается, что по двум дополнительным объектам получены положительные заключения государственной экспертизы, готовится конкурсная документация.

Кроме того, в этом году начнется строительство моста через Оку для транспортной доступности деревень Касьяновка и Тайное Орловского муниципального округа, завершится реконструкция Красного моста в Орле и будет отремонтировано еще пять региональных мостов.