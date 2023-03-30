Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

В Орловской области в 2023 году отремонтируют пять региональных мостов. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время работы ведутся на двух объектах – мост через реку Филенка на автодороге «Корсаково – Войново – Жилино» в Корсаковском районе и мост через реку Тим на автодороге «Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое» в Должанском районе. Завершить реставрацию переправ планируется к 20 апреля 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Окончены работы на мосту через реку Крома на автодороге «Сосково – Мураевка» – автодорога «деревня Новогнездилово – деревня Толмачево» в Сосковском районе.Сейчас на месте работает комиссия.

Еще два объекта законтрактованы. В планах проектирование и капремонт моста через реку Рыбница на автодороге общего пользования межмуниципального значения «Змиевка – Никольское» в Свердловском районе. А также проектирование и капремонт моста через реку Цкань на автодороге общего пользования регионального значения Болхов – «Орел – Витебск» в Болховском районе. Сейчас по объектам выполняются проектные работы, до конца мая планируется получить положительное заключение госэкспертизы и приступить к строительно-монтажным работам с их окончанием в этом году.