Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле возобновили ремонт улицы Пионерской. Завершить работы на тротуарах планируют к 1 маю.

Такое поручение бригадам ООО «Монолитстрой» дал мэр Орла Юрий Парахин. До мая подрядчику предстоит не только привести в порядок нетронутый участок между улицами Горького и Салтыкова-Щедрина, но и исправить за свой счет выявленные временем дефекты.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, жители жалуются на плохо закрепленные плитки, сколы бортовых камней и непросыпанные песком межплиточные швы.

После ремонта тротуаров подрядчику останется только установить дорожные знаки и пройти приемку.

Напомним, дорожный ремонт на улице Пионерской стартовал в прошлом году, но не был завершен вовремя из-за ранней зимы. В рамках ремонта на улице появятся дополнительные парковочные места, по проекту их тут будет около 100 штук. Для общественного транспорта организуют заездные карманы: в районе дома №7 и около библиотеки ОГУ, установят дорожники и новые остановки.