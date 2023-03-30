Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области иностранец предстанет перед судом за сбыт наркотиков. Мужчину задержали в январе.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан утвердила прокуратура Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, следствие установило, что мужчина вступил в сговор с другими преступниками о незаконном сбыте наркотиков через разовые тайники-закладки.

В январе 2023 года драгдилер получил от соучастников преступления сведения о местонахождении синтетического наркотика общей массой более 100 граммов, который пытался сбыть на территории Орла и Орловского муниципального округа.

Но сделать этого он не успел – мужчину задержали сотрудники полиции, а наркотик изъяли из незаконного оборота.

Уголовное дело по существу рассмотрит Заводской районный суд Орла.