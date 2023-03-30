Фото: Сергей Лежнев

На Орловщине за несколько дней собрали более полутора миллионов рублей для военнослужащих. Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.

Экстренный сбор средств для участников СВО был объявлен накануне. В кратчайшие сроки было собрано миллион 650 тысяч рублей.

– Мы оперативно включились в поиск возможностей, чтобы помочь с покупкой и доставкой оборудования по запросам военнослужащих. И сегодня сбор закрыт, – написал в соцсетях Сергей Лежнев.

За счет средств, поступивших от жителей области, были приобретены два металлоискателя, 50 раскладушек, один тепловизор и квадрокоптер. Большую финансовую поддержку также решил оказать спонсор. На эти деньги закуплены три тепловизора, квадракоптер, оптический прицел, ДТК на СВД (11 мм)+ цанга на длинный щелевой пламегаситель, шасси для СВД/ тигр M-Lok и несколько дульных компенсаторов.

Кроме того, одно из орловских предприятий закупило четыре антидроновых ружья.