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В Орловской области появятся Центры поддержки военнослужащих. Поручение по созданию государственного фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов дал президент РФ Владимир Путин.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в регионе Центры поддержки военнослужащих будут работать на базе семейных МФЦ. Фонд позволит гражданам получать помощь в режиме «одного окна».

- Семейные МФЦ показали свою эффективность, они работают в режиме «одного окна». У нас 4 таких центра уже открыты. Это не только Орёл, это Ливны, Болхов и Мценск, - отметил глава региона.

Губернатор добавил, что перечень лиц, кому будут оказаны услуги Центра, могут расширить. Это позволит получать помощь не только семьям мобилизованных и военнослужащих в рамках СВО, но и ветеранам боевых действий.