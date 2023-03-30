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НовостиОбщество30 марта 2023 9:20

В Орловской области определили победителя конкурса «Учитель года»

Им стал учитель начальных классов АНО «Средняя общеобразовательная школа «Леонардо» Владимир Бутырин
Елена Зябкина
Фото: Владимир Бутырин

Фото: Владимир Бутырин

В Орловской области определили победителя конкурса «Учитель года». Об этом сообщил руководитель регионального департамента образования Алексей Карлов.

Абсолютным победителем регионального этапа педагогического конкурса стал учитель начальных классов АНО «Средняя общеобразовательная школа «Леонардо» Владимир Бутырин. Мужчина представит Орловщину на Всероссийском этапе состязания. Он пройдет в Московской области в сентябре 2023 года.

– Конкурс «Учитель года» традиционно позволяет демонстрировать лучшие педагогические практики и профессиональное мастерство учителей. Бутырин Владимир Владимирович – это пример для молодого поколения, – прокомментировал победу орловского педагога Алексей Карлов.