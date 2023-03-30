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Орловская епархия и музей Тургенева договорились о сотрудничестве. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
Соответствующее соглашение накануне подписали митрополит Орловский и Болховский Тихон и директор музея Вера Ефремова.
В рамках сотрудничества епархия и Орловский объединенный государственный литературный музей Тургенева планируют проводить совместные мероприятия, акции и проекты, в том числе благотворительного характера.
Одним из пунктов договоренности сторон стала реализация совместных программ по социальной адаптации и улучшению образа жизни прихожан орловских храмов, оказавшихся в трудной ситуации.