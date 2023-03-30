Орловца арестовали за убийство случайной знакомой

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В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 41-летней жительницы поселка Глазуновка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 44-летний житель поселка. Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что ночью выпивал со своим знакомым в его квартире. В это время к ним в гости пришла потерпевшая, с которой у него возник словесный конфликт. В ходе ссоры орловец два раза ударил женщину кухонным ножом в область грудной клетки. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

- В настоящее время мужчина допрошен следователем, на месте происшествия он продемонстрировал механизм нанесения ударов. Ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу судом удовлетворено, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.

Расследование дела продолжается.