Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области выбрали лучшие проекты года. Торжественная церемония награждения прошла в областной администрации.

Ежегодный региональный конкурс «Лучший проект года» создан для поддержки проектных команд органов власти, местного самоуправления и подведомственных им учреждений. В 2022 году на конкурс было подано 79 заявок, это в два раза больше, чем годом ранее. Об этом собщает пресс-служба правительства Орловской области.

В основной номинации конкурса победителем стал межведомственный проект Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области «Сквозной инвестиционный поток».

Кроме того, победителей выбрали в дополнительных номинациях.

По итогам конкурса лучшие практики будут размещены на федеральной платформе «Смартека» для тиражирования успешного опыта.