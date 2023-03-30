В Орловской области теперь можно приобрести карту «Тройка»

Теперь её можно купить в 400 офисах в 8 регионах страны — в Московской, Тульской и Орловской областях, Тыве, Удмуртии, Пермском и Ставропольском краях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. В этом году Сбер продолжит расширять количество офисов для покупки карты в регионах, в которых работает эта билетная система. Карта «Тройка» — удобный и современный билетный носитель, средства на ней хранятся 5 лет. Жители различных регионов страны могут оплачивать «Тройкой» проезд в городском транспорте в Москве и других регионах, где действует карта. Пополнить ее можно в банкоматах Сбера по всей стране.

Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» ПАО Сбербанк: «Мы активно выводим новые сервисы в офисы Сбера. Мы хотим быть полезными для клиентов в самых разных жизненных ситуациях, предоставляя не только финансовые услуги. Карта "Тройка" — одно из многих наших нефинансовых предложений».

Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов: «Современная билетная система «СберТройка» представлена более чем в 25 регионах России и доступна для 30 миллионов человек. По поручению Мэра Москвы С. Собянина мы готовы и дальше делиться московским опытом и помогать запускать самые передовые сервисы в городском транспорте».