Фото: соцсети Андрея Клычкова

В больницы Орловской области поступит более 40 единиц медицинского оборудования. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы региона, существуют два важных аспекта развития системы здравоохранения в Орловской области: проведение ремонтов, строительство объектов здравоохранения и закупка нового оборудования. В 2022 году запущен ремонт Кромской ЦРБ, построили шесть ФАПов, приобрели более 170 единиц нового медицинского оборудования.

– В 2023 году в планах построить и отремонтировать 21 объект. В ближайшее время в медицинские учреждения Орловской области поступит более 40 единиц нового медицинского оборудования, – отметил Андрей Клычков.

Напомним, накануне в орловском НКМЦ имени Круглой заработал новый томограф. Он стоил бюджету региона 62 миллиона рублей.