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НовостиПроисшествия30 марта 2023 7:07

В Орловской области в пожаре погиб 40-летний мужчина

Возгорание произошло в жилом доме в деревне Горбуновка
Ирина КАБАНОВА
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области в пожаре погиб 40-летний мужчина. Возгорание произошло в жилом доме в деревне Горбуновка Дмитровского района.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, 29 марта в 02.18 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В результате возгорания жилой дом выгорел на площади 80 квадратных метров, кровля сгорела. Пожарными было обнаружено тело 40-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается.

Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали одиннадцать раз, из них два выезда на ликвидацию пожаров и девять – на различные происшествия и помощь населению.