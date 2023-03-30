Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области в пожаре погиб 40-летний мужчина. Возгорание произошло в жилом доме в деревне Горбуновка Дмитровского района.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, 29 марта в 02.18 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В результате возгорания жилой дом выгорел на площади 80 квадратных метров, кровля сгорела. Пожарными было обнаружено тело 40-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается.

Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали одиннадцать раз, из них два выезда на ликвидацию пожаров и девять – на различные происшествия и помощь населению.