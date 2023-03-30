В Орле осудят женщину, которая заживо сожгла своего сожителя

Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней ранее судимой жительницы города Орла, которая обвиняется в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Следствием установлено, что ночью 26 октября 2022 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения находилась во дворе дома, расположенного на территории Заводского района города Орла. Там женщина поругалась со своим 41-летним сожителем, после чего облила его бензином и подожгла. От причиненных телесных повреждений мужчина впоследствии скончался в лечебном учреждении.

- Обвиняемая полностью признала вину в совершенном преступлении и раскаялись в содеянном. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.