В Орловской области количество платежных карт выросло почти на четверть Фото: Елена Зябкина

В Орловской области количество платежных карт выросло почти на четверть. В активном использовании находится 67% всех выпущенных карт.

Как сообщает региональное отделение Банка России, в 2022 году орловцы оплачивали товары и услуги с помощью карт 206,6 миллионов раз и потратили при этом более 115 миллиардов рублей. Специалисты утверждают, что доля оплаты пластиком продолжает расти.

Например, в 2021 году аналогичных операций было совершено 191,3 миллионов раз на сумму 104,9 миллиардов рублей. Количество безналичных платежей за год выросло на 8%, а объем – почти на 10%. Средний чек по таким операциям в 2022 году составил 560 рублей.

В регионе расширяется сеть электронных терминалов безналичной оплаты: за год их количество увеличилось на 5,8% - до 17,8 тысяч штук.

При этом орловцы реже стали снимать деньги в банкоматах. Так в 2022 году такую операцию жители области провели 13,9 миллинов раз – это на 6,1% меньше, чем в предыдущем году.