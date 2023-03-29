Орловчанка пострадала от свалившейся ей на голову штукатурки. Несчастный случай произошел возле Торговых рядов областного центра.

Как сообщил председатель Орловского городского Совета Василий Новиков, сообщение о происшествии поступило в горсовет 29 марта от неравнодушных горожан.

Ранним утром, по словам чиновника, на орловчанку упал кусок штукатурки от стены дома № 3 по улице Гостиная. Женщина серьезно не пострадала, на месте ей была оказана необходимая помощь.

– Чтобы избежать трагедии еще вчера было необходимо предпринять комплекс мер по ремонту здания. Соответствующее обращение направил мэру города. В частности обратил внимание, что аналогичная ситуация с домом напротив по адресу Гостиная, 2, – уточнил Василий Новиков в соцсетях.

В настоящее время вопрос городскими властями взят на контроль.

Напомним, в феврале 2022 года на той же улице кусок льда покалечил подростка. Тогда юноша попал в реанимацию. Теперь городская мэрия обязана выплатить орловцу три миллиона рублей.