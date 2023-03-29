Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 марта 2023 12:49

Орловчанка пострадала от свалившейся ей на голову штукатурки

Несчастный случай произошел возле Торговых рядов областного центра
Елена Зябкина

Орловчанка пострадала от свалившейся ей на голову штукатурки. Несчастный случай произошел возле Торговых рядов областного центра.

Как сообщил председатель Орловского городского Совета Василий Новиков, сообщение о происшествии поступило в горсовет 29 марта от неравнодушных горожан.

Ранним утром, по словам чиновника, на орловчанку упал кусок штукатурки от стены дома № 3 по улице Гостиная. Женщина серьезно не пострадала, на месте ей была оказана необходимая помощь.

– Чтобы избежать трагедии еще вчера было необходимо предпринять комплекс мер по ремонту здания. Соответствующее обращение направил мэру города. В частности обратил внимание, что аналогичная ситуация с домом напротив по адресу Гостиная, 2, – уточнил Василий Новиков в соцсетях.

В настоящее время вопрос городскими властями взят на контроль.

Напомним, в феврале 2022 года на той же улице кусок льда покалечил подростка. Тогда юноша попал в реанимацию. Теперь городская мэрия обязана выплатить орловцу три миллиона рублей.