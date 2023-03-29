Фото: Красный мост
Фото: Елена Зябкина
В Орле на Красном мосту закончили работы по бетонированию плиты проезжей части. Реконструкция переправы продолжается.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, по правому берегу на 70% выполнено устройство временной перекаточной опоры, а стапель под сборку и надвижку пролетного строения и вовсе готов на 90%.
На левом берегу продолжается обустройство подпорных стен, из которых заармировано уже 80%, а забетонировано – 60%. Рабочие также заняты прокладкой ливневой канализации. Ее готовность составляет 60%.
Кроме того, на объекте готовы локальные очистные сооружения, продолжается поставка парапетных блоков.
– Бетонные работы по плите проезжей части по левому берегу выполнены на 100%. За ними следует устройство мостового полотна с зачисткой поверхности и устройством гидроизоляции, укладка трамвайных путей, установка ограждений и парапетов, а также опор освещения, – отметил начальник участка Андрей Горевских.
На сегодняшний день на мосту работает более 120 специалистов и 13 единиц техники.
Напомним, в конце февраля губернатор Орловской области сообщил, что движение по Красному мосту запустят летом 2023 года. Сдать переправу планируют осенью.