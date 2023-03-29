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НовостиОбщество29 марта 2023 11:04

Орловская область отправит военным тактическую одежду и берцы

Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловская область отправит военным тактическую одежду и берцы. Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.

Посылку доставят в подразделение, где служат 33 орловца.

Военнослужащим требуется летняя тактическая одежда и берцы, тактические рюкзаки, футболки и большие маскировочные сети. Кроме того, есть необходимость в строительном материале и инструментах – необходимо купить несколько бензопил, наборы ключей с трещотками, фонари, «расходники» для генераторов и бензопил, шуруповерты, болгарки, саморезы. В посылку войдут машинки для стрижки волос, фонари, влажные салфетки.

Помимо всего участникам СВО необходимы спутниковая антенна и тепловизор.

Все желающие подключиться к сбору могут принести необходимые вещи в администрацию Орловского муниципального округа (улица Полярная, дом 12), в Центр «Патриот57» (улица Привокзальная, дом 8).