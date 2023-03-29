Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле студенты встретились с участником СВО. Мероприятие состоялось в рамках вузовской программы «Открытый диалог».

Сейчас военный Денис Орлов исполняет обязанности руководителя городского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Денис Орлов участвовал во многих военных операциях, в том числе и на Украине. Он рассказал парням и девушкам о том, что видел собственными глазами.

Как отмечает пресс-служба мэрии Орла, участник СВО не навязывает свою точку зрения, а лишь дает слушателям шанс услышать информацию из первых уст и уже самостоятельно сделать какие-то выводы.

В прошлом году в рамках проекта «Открытый диалог» прошло порядка 40 встреч. Подобный формат общения активно продолжается и сейчас.